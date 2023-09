Ilnella sfida con laa Skopje rinnova le difficoltà degli azzurri e proietta la Nazionale- in programma per domani sera alle 20.45 -. Un tonfo che affonda le sue radici in numerose motivazioni, non ultimo il poco tempo a disposizione di Spalletti prima delle sfide, ma che mette un bagaglio non indifferente di, non perfetto sulla punizione di Bardhi. Per rifarsi Donnarumma e l'Italia tutta avranno a disposizione quindi, legato a questo stadio da sentimenti contrastanti. Stadio che accoglierà nuovamente Donnarumma perdi Champions League il prossimo 7 novembre. Soprattutto perché incombe l'ombra di, fra i migliori portieri di Premier League in questo inizio e possibile sostituto del parigino. Senza dimenticare che c'è anche, che con Spalletti ci ha vinto uno scudetto."Nuovamente" perché Gigio giàcon la maglia della Nazionale. Fischi che si ricollegavano principalmente al suo, per accasarsi all'ombra della Tour Eiffel e soprattutto per andare incontro ad un contratto ben più cospicuo di quello che avrebbe percepito a Milano.I primi fischi a San Siro con la maglia azzurra Donnarumma li riceve il, a pochi mesi dalla vittoria (da eroe) degli Europei 2021. Quel giorno l'Italia affronta lae nella conferenza pre-gara il portiere prova ad esorcizzare i possibili fischi, anticipati da uno striscione poco gioviale della Curva Sud, dichiarando:. Un tentativo che però non aveva spento la rabbia dei tifosi, che durante il match avevano. L'esito del match è noto: 1-2 in favore degli iberici e biglietto per la finale 3°- 4° posto poi vinta contro il Belgio.Il secondo episodio, più recente, risale invece ale corrisponde ad un'altra sfida di, questa volta tra Italia e Inghilterra e valida per il girone. Anche in questo caso, sebbene i fischi fossero stati decisamente. E l'esito era stato migliore, con l'Italia in grado di superare l'Inghilterra. Nella conferenza prepartita quella volta era stato, allora capitano degli azzurri, a difendere il portiere: ", con orgoglio, a battere di nuovo (dopo la finale di Wembley ndr) l'Inghilterra. È stata una grande vittoria, nel calcio si ha spesso la memoria corta,Parole di un anno fa - quelle di- che però risuonano. Paradossalmente, oggi, mentre l'allora decisivopuò sperare di essere nuovamente protagonista con la squadra di Spalletti., per capire se dagli spalti si darà retta all'appello di Ciro Immobile, il nuovo capitano degli azzurri, che dopo la Macedonia aveva dichiarato con le lacrime agli occhi:Congedato il lato tifosi, rimane la difficoltà dinell'esprimersi ad alti livelli e nell'essere decisivo. Molti gli errori accumulati nel tempo - dal tiro non neutralizzato ai playoff dei Mondiali, alla ricaduta di due giorni fa - che lo mettono, almeno sulla carta, in discussione agli occhi di tutti.al suo esordio in Serie A e dove domani torna per una partita decisiva. Vicario scalpita, Meret guarda interessato, ma quella con l'Ucraina sembra avere sempre più le sembianze della "partita di Gigio": in positivo come tutti si augurano o in negativo.