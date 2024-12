Dorgu, autogol surreale in Lecce-Monza: cosa è successo

Getty Images

, esterno danese classe 2004 del Lecce, è tornato in difesa in occasione della gara della sedicesima giornata contro il Monza, e ha fatto capire per quale motivo sempre più spesso prima Gotti e poi Giampaolo lo hanno preferito più alto.Prima ilcon un bel dribbling e il fallo con cintura di Bianco, quasi da ala, poi un erroraccio che, complice anche la parata di Turati sul penalty di Krstovic, è costato l'1-1.per raccogliere la sfera, che invece lo scavalca e rotola beffardamente in rete.

Per Dorgu episodio goffo e sfortunato, ma la stagione rimane col segno +: 3 reti in 14 partite di campionato, comprese quelle decisive contro Verona e Venezia.