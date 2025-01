Ds Genoa: "Balotelli è sceso nelle gerarchie, troveremo una soluzione entro fine mercato. Frendrup? Tante richieste, ma..."

Il direttore sportivo del Genoa,, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Monza. Tantissimi i temi mercato trattati a partire dai rumors su(che piace a Milan, Fiorentina e non solo) e sul futuro di Mario"Cercheremo di fare la nostra partita, abbiamo tanti giocatori che sono praticamente nuovi e vedremo se possono darci una mano"."La percentuale sulla plusvalenza? Ripensando a quella operazione, che non ho fatto da solo, è stata vantaggiosa per tutti. A prescindere non credo che se verrà ceduto cambierà qualcosa per noi. La sua cessione può aiutare in generale, come ha aiutato la cessione di Dragusin per la Juventus un anno fa".

- "Noi cercavamo un profilo che sostituisse Gollini. Ci è stato descritto in maniera dettagliata dal nostro nuovo proprietario, abbiamo avuto report positivi. Ci serviva un portiere che tenesse Leali sempre sul pezzo".- "Per noi lui come altri sono giocatori fondamentali. Non abbiamo mai aperto alla sua cessione nonostante tanti interessi ricevuti per lui"- "Mario è sceso nelle gerarchie, ha ancora molta voglia di giocare e questo gli fa onore. Negli ultimi giorni di mercato cercheremo di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Il Genoa non gli sta dando i minuti che lui vorrebbe, la soluzione è cercare un posto dove lui possa andare a giocare".