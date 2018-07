Il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli ha parlato a calcionapoli24.it: "Younes? Il calciatore a noi piace, è un grande giocatore ma visto il suo passato è complicato e difficile averlo in rosa". Su Laxalt: "Il suo futuro non lo sappiamo, l’unica cosa che conosciamo è che un giocatore forte, uno dei migliori ed è pronto per grandi club. Le offerte per lui arrivano ogni giorno. In un Mondiale è titolare nella sua Nazionale, è un calciatore che qualsiasi club dovrebbe prenderlo. A Giuntoli piace? Io glielo consiglio vivamente (ride, ndr)".