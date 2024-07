Getty Images

Ds Venezia: "Tessmann-Inter? Decide il giocatore, ma non resta da noi. Presto per Oristanio, su Correa..."

un' ora fa

Dopo un'ora a colloquio con l'Inter per l'affare Tanner Tessmann, presente anche l'agente di Gaetano Oristanio Beppe Riso, il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato ai cronisti sotto la sede nerazzurra: "Fatta Tessmann-Oristanio? Sono due cose separate. Siamo abbastanza avanti ma c’è ancora da vedere la volontà del giocatore.



Chi dei due? Tessmann.



Con Oristanio tutto a posto? Vediamo. Sono due cose separate, devo prima pensare a Tessmann.



Possibilità che rimanga un altro anno da noi? Non credo. Però il ragazzo ha fatto bene e merita grandi palcoscenici. Sono molto per le motivazioni da dare ai ragazzi e per trovare le soluzioni, quindi aspettiamo.



Altri giocatori dell'Inter che potrebbero interessare al Venezia? Questo sì, perché è una grande società ed è un piacere lavorarci. Quindi perché no.



Stankovic ed Esposito? Vediamo.



Cosa ci piace di Oristanio? L’ho sempre detto, è un giocatore che ci piace molto. Ma ripeto: bisogna aspettare un attimo e poi vedremo. È un giocatore funzionale al nostro progetto tecnico, il nostro allenatore potrebbe valorizzarlo sicuramente ma è un giocatore che ha tante richieste.



Correa realizzabile? Non credo".