Roma, Dybala e Soulé incantano col Barnsley. Gol, assist e magie: intesa già trovata

Sono bastati pochi minuti in coppia aper creare l’intesa giusta. I due argentini dopo i 24’ a Rieti, oggi contro il Barnsley sono scesi in campo nel secondo tempo. Al 65’ è arrivato il primo gol costruito dai due fantasisti giallorossi. Verticalizzazione perfetta di Matias che lancia Paulo tutto solo davanti al portiere.con un pallonetto sigla poi il 3-0. Dopo un primo tempo privo di emozioni loro hanno acceso la luce sfiorando in più occasioni la rete. I due funzionano e anche al 75’ creano un’altra chance pericolosa. Altra invenzione diche porta al tiro la Joya che però spara alto. Poi all’83’ si iscrive al tabellino il numero 18: anche lui con un delizioso cucchiaio che beffa il portiere avversario. La partita finisce 4-0, in gol anche Le Fée e Pisilli.

e Soulé oggi hanno giocato nel 4-3-3 con Paulo al centro dell’attacco. “Vederlo falso 9 è una soluzione”, aveva dichiarato De Rossi qualche settimana fa. E Paulo sembra gradire questa posizione in campo. Questa sera arriverà Dovbyk dopo i problemi col visto e contro l’Everton (sabato alle 17) DDR potrebbe cambiare di nuovo. La Roma può scendere in campo col 4-2-3-1. Moduli a parte una cosa è certa: Dybala e Soulé funzionano e la sintonia in campo già si vede.