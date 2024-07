De Rossi continua col 4-2-3-1: da Dybala falso 9 a Dovbyk e il nuovo ruolo di Pellegrini. Come può giocare la Roma

Getty Images

. È questo infatti il modulo più utilizzato fino a questo momento con la coppia Pisilli-Le Fée in mezzo al campo. Una soluzione tattica ‘spallettiana’ che piace molto a DDR. “Stiamo cercando altri esterni”, ha dichiarato De Rossi, nel frattempo da domani potrà abbracciare Soulé.A sinistra ad oggi ci sono El Shaarawy e Zalewski. Ma occhio alle possibili novità. Infatti, può cambiare la posizione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano ieri non è sceso in campo, ma ha guardato il match dalla panchina insieme a Cristante, Mancini e il ‘Faraone’. Nel 4-2-3-1 potrebbe giocare come esterno a sinistra, chiaramente non a tutta fascia da ala pura. Lo ha già fatto con la Nazionale e questa è una delle idee di Daniele De Rossi.

: “È un ruolo che lui può fare ma la squadra si deve muovere di conseguenza. Se ci aspettiamo che lui sia l’attaccante boa sbagliamo a metterlo lì”. La Joya, ieri in campo con la fascia da capitano, ha giocato davanti sia col Latina che con il Tolosa. Potrebbe farlo anche durante l’anno con El Shaarawy a destra e Soulé alla sua sinistra. Ma i giallorossi stanno chiudendo in queste ore per Dovbyk.. Con l’arrivo dell’ucraino il 4-2-3-1 resta una valida opzione per mettere insieme tutti i gioielli al servizio di Daniele De Rossi.