Dybala si dà alla musica: è nell'ultima canzone di Bzrp

Non solo calcio e soprattutto non solo calciomercato per. L'attaccante della, al centro di numerosi rumors che lo vogliono lontano dalla società giallorossa e con il Galatasaray in primissima fila per provare a portarlo in Turchia, ha scelto in questi giorni di coltivare un'altra sua grande passione che, tra l'altro condivide anche con la compagna Oriana Sabatini: la musica.Nella canzone Session #61, singolo prodotto da Bizarrap insieme a Luck Ra compare proprio la Joya che nel videoclip appare in prima persona in uno schermo alle spalle di Luck Ra in cui in argentino gli dice: "Amico, smettila di comportarti da duro".

Sia Bzrp che Luck Ra sono da tempo amici con Dybala e si sono anche esibiti entrambi nel corso della festa del matrimonio dell'ex-Juventus con Oriana della scorsa estate.