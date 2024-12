Ranieri: "Voglio Dybala anche il prossimo anno. Valuteremo offerte per Pellegrini, resta se sarà felice"

GETTY

Claudioha parlato in conferenza stampa a due giorni dal big match contro il Milan. Tutti i giocatori a disposizione, tranne Cristante ha subito una ricaduta alla caviglia sinistra. Ha parlato del futuro di: "Voglio che resti anche il prossimo anno". Di seguito la conferenza stampa completa:"Decido sempre la sera prima della gara. Domani tirerò le conclusioni. Chi va in campo sono convinto che farà una buona partita. Tutti hanno recuperato tranne Cristante. Ho letto che c'è stata qualche critica sui nostri dottori che invece hanno fatto quello che il referto ci ha detto. Abbiamo rimproverato chi si doveva rimproverare e basta".

"I nostri tifosi sono la nostra forza, il nostro sangue. Ci danno energie e voglia di lottare. Siamo professionisti ma un conto farlo con un pubblico che ti spinge o al contrario. Da ragazzo aprivamo di più il campo d'allenamento. Ora è più difficile ma quando mi hanno chiesto cosa ne pensassi ho detto di farlo per i bambini. Per farli innamorare della Roma"."Gli allenatori hanno sempre delle complessità, sta a loro superarle. Dipende dalle piazze e dagli addetti ai lavori. Io sono fortunato, ho dei giocatori e una società a disposizione. Il mio doppio compito lo sto portando avanti con tutto il mio amore".

"Sicuramente si"."Il Milan ha tutti giocatori fortissimi. Sarà uno sforzo di tutta la squadra nel momento in cui perdiamo palla di essere attentissimi. Siamo una delle squadre che segna meno in trasferta per cui dobbiamo fare una super partita"."Cerco di dare serenità e tranquillità. Durante gli allenamenti metto tutto me stesso, voglio sempre il massimo. Queste partite si caricano da sole, tutti le vogliono giocare. Sono convinto che faremo una buona gara. Vedremo il risultato alla fine. I particolari fanno i risultati, dovremmo stare attenti".

"No, sono cose delicate che spettano alla società"."Pellegrini ha tutta la mia fiducia, se arriveranno offerte le valuteremo come per tutti. mi auguro rimanga ma deve essere contento anche lui, è la cosa più importante"."Da quando sono arrivato sta facendo molto bene. Può iniziare l'azione da dietro ma anche rinviare lungo velocemente. Li lascio liberi, in campo ci sono loro. Gli allenatori possono gridare ma spesso nemmeno ti sentono. Sta a loro interpretare in base alla loro esperienza e a quello che sentono. Sa quando puoi accelerare e quando rallentare l'inizio dell'azione".

"Lo vogliamo tenere. C'è la questione con Abraham che è lì al Milan. Vediamo come si svilupperanno le cose"."A volte si fanno cambi solo perché li fa l'altra squadra. Con il Parma stavamo giocando tutti bene e quindi non mi sembrava giusto fare cambi. Erano tutti sul pezzo e quindi ho scelto di continuare così, tutto qua".