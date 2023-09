Perché, di solito, a tre giorni da una grande e dispendiosa impresa (quella sulla Juventus), una squadra medio-piccola, di solito rifiata e, inevitabilmente, perde. Ora, statuito che Berardi è stato ancora una volta decisivo, ma ribadito anche che non sarebbe dovuto essere in campo a San Siro per l’espulsione risparmiatagli con i bianconeri,(Salernitana e Bologna i prossimi impegni).Invece la prima sconfitta, per di più interna, dei nerazzurri,che affiancherebbe i bianconeri al terzo posto se oggi pomeriggio vincesse a Frosinone. E’ assolutamente logico che, dopo appena sei turni, il campionato sia più aperto che mai, ma la caduta dell’Inter potrebbe forse segnalare che non c’è una squadra-guida come era sembrato in questo inizio., pur giocando con le seconde e terze linee.dimostrando che aveva visto bene chi (Aurelio De Laurentiis) a Bologna aveva parlato di ripartenza. Per me, lo si sa, il Napoli può rivincere lo scudetto anche senza Spalletti. Penso che Garcia sia meno bravo dell’attuale c.t., ma che la squadra sia forte, la rosa adeguata e che Natan, l’oggetto misterioso, non farà rimpiangere Kim.In ogni caso, tanta e così qualificata concorrenza, garantisce un torneo avvincente. Niente fughe in avanti, giudichiamo alla giornata.