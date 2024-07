E' di Avellino l'abbonato più giovane d'Italia: ecco la sua età

6 minuti fa



Quasi certamente è l'abbonato più giovane d'Italia ad una squadra di calcio: è nato due mesi fa a Milano da genitori di Avellino trasferitisi in Lombardia. Lo riferisce l'Ansa. Suo padre è da sempre tifosissimo dell'Us Avellino e ogni anno, quasi fosse un ex voto, sottoscrive l'abbonamento al Partenio-Lombardi anche se poche volte gli riesce di assistere alle partite dei suoi 'Lupi'.



Quest'anno ha raddoppiato: oltre al suo, ha sottoscritto anche quello intestato al figlio, venuto alla luce il 21 maggio scorso. Il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha accolto con entusiamo l'iniziativa del papa'-tifoso e gli ha espresso gratitudine per il gesto che "rappresenta quanto sia profondo e trasversale il legame con la squadra".