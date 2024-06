Roma, è boom abbonamenti: già rinnovate 32 mila tessere

5 minuti fa



Previsti altri sold out all'Olimpico. Nonostante la mancata qualificazione in Champions la campagna abbonamenti della Roma continu a volare. Pochi minuti fa si è conclusa la fase dedicata ai rinnovi con conferma del posto. Al termine di questa il numero degli abbonati ha raggiunto quota 31.567 tessere. Dalle ore 16 è partita una nuova fase della campagna, quella dedicata ai nuovi abbonati sui posti disponibili, ad eccezione per i posti in curva Sud dove i tifosi avranno prelazione fino al 20 giugno.