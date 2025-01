E' morto Fabio Cudicini: il cordoglio del Milan per il Ragno Nero

"La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona".Con questo messaggio sul social Xmorto questa sera all'età di 89 anni."Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo - aggiunge il posto a cui è unita anche una foro dell'ex sermo rossonero - cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio". Il portiere aveva giocato a lungo anche nella Roma, e all'Udinese e al Brescia.

​Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, Cudicini è cresciuto nelle giovanili dell'Udinese per poi passare, con cui vince la Coppa delle Fiere nel 1961, oltre a una Coppa Italia nel 1964., malgrado lo scetticismo di chi lo ritiene ormai in parabola discendente, e invece il Ragno Nero ("Black Spider", come viene ribattezzato dalla stampa britannica dopo due grandi prestazioni a Glasgow e Manchester), nel 1969.