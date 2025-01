Il giornalismo sportivo italiano piange Rino Tommasi, storica voce di tennis e boxe: aveva 90 anni

, giornalista e telecronista sportivo che in carriera ha legato la sua voce soprattutto al tennis e al pugilato, se n'è andato all'età di 90 anni. Lo riporta la testata specializzata Ubi TennisNato a Verona il, Tommasi aveva iniziato il suo percorso ad appena 19 anni nella testata «» diretta da Luigi Ferrario, per poi passare ae successivamente adove sarebbe rimasto per oltre quattro decenni. Tra le collaborazioni registrate, anche. Nel 1968 viene nominato responsabile dell’ufficio stampa delladal presidente Umberto Lenzini, incarico che ricopre per un anno.

Con l'ascesa della televisione è cambiato anche il suo lavoro: primo direttore dei servizi sportivi dinel 1981 e poi pernel '91. E' ideatore e conduttore di La grande boxe, un programma settimanale dedicato al pugilato trasmesso dalle reti Fininvest. Ha lavorato per, fino al 2010, poi contra il 2009 e il 2011.Nel corso della sua carriera, ha seguito come giornalista 13 edizioni dei Giochi olimpici e, come telecronista, oltre 400 incontri per titoli mondiali di pugilato (ha anche organizzato in prima persona vari eventi in Italia), 7 edizioni del Super Bowl NFL e 149 tornei del Grande Slam.