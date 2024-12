E' morto Gian Paolo Ormezzano: lutto nel mondo del giornalismo sportivo

ANSA

Il giornalismo italiano piange la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano, firma storica dell'ambiente torinese e noto tifoso granata.Il giornalista e scrittore si è spento all'età di 89 anni nel capoluogo piemontese. A darne notizia è stato il Corriere Torino, testata con la quale tuttora collaborava. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali di Ormezzano.- Nato a Torino il 17 settembre del 1935, Ormezzano è stato una firma prestigiosa di diversi quotidiani sportivi e non del panorama italiano.Lo è stato per Tuttosport, giornale nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore responsabile guidandolo per cinque anni dal 1974 al 1979.

- Oltre a Tuttosport, in tanti anni di carriera Ormezzano ha collaborato con tante realtà: La Stampa - quotidiano in cui è andato in pensione nel 1991 - Guerin Sportivo e ultimo Corriere Torino.Da giornalista Ormezzano si è cimentato anche con tv e Radio, parallelamente ha portato avanti la carriera di scrittore: numerosi i libri da lui scritti sul mondo del calcio, tra cui Il Grande Torino del 1999 in collaborazione con Giorgio Tosatti.- Ormezzano ha collaborato anche con Calciomercato.com, come editorialista e in particolare nella sezione 100° Minuto ideata dal compianto Mario Sconcerti.

- Ormezzano lascia la moglie e tre figli. Tra questi c'è Timothy, che ha seguito la strada del padre e portato avanti la tradizione del giornalismo: è una firma del Corriere della Sera.- Antonio Barillà de La Stampa ha così ricordato e omaggiato Ormezzano:"Non era un giornalista d’altri tempi, come pure affermava con orgoglio rivendicando “il marciapiede”, lui che era diventato icona, narratore finissimo, ritrattista e amico di generazioni di campioni e ferimento per generazioni di cronisti. Gian Paolo Ormezzano era un giornalista senza tempo, dalle prime esperienza a Tuttosport al tramonto degli anni Quaranta, mentre studiava Giurisprudenza nella sua Torino, fino ai nostri giorni, perché ha lavorato fino all’ultimo senza smarrire una goccia d’entusiasmo e di passione.

A ben pensarci, in realtà, la sua carriera era iniziata assai prima: aveva deciso di fare il giornalista alle elementari, frequentate a Limone Piemonte dove la famiglia era sfollata, ed era già così bravo con le parole da scrivere lui i pensierini per i compagni in cambio di mentine e dolcetti. E di sport – grande passione: ha praticato sci, calcio, basket, nuoto e podismo – ha scritto, per vocazione e amore, ancora prima di accostarsi al mestieraccio, intrecciando la lucidità super partes del testimone con il tifo viscerale per il suo Toro".- Anche il Torino, squadra per cui Ormezzano faceva il tifo, ha voluto ricordare il compianto giornalista: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino FC sono vicini con affetto alla famiglia Ormezzano nel caro ricordo di Gian Paolo Ormezzano, gigante del giornalismo italiano con il cuore saldo a Torino dove era un punto di riferimento e da sempre orgoglioso tifoso del Toro".