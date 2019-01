Con un tweet pubblicato dalla pagina ufficiale della nazionale sudafricana, viene comunicato il triste annuncio della morte, a soli 49 anni, di Philemon Masinga, storico attaccante dei Bafana Bafana di metà anni '90, la squadra capace di vincere la Coppa d'Africa del 1996 e di conquistare la prima qualificazione di sempre a un Mondiale nel 1998. Masinga si è fatto però conoscere anche dalle tifoserie italiane per il suo approdo nel '97 alla Salernitana (salvata dai suoi gol), ma soprattutto per i 4 anni con la maglia del Bari, con cui disputa 75 partite e realizza 24 gol.





Sad day for South African football.

A loyal servant of the game, on and off the field of play - SAFA President Dr Danny Jordaan on passing away of @BafanaBafana legend Phil Masinga