E' morto Salvemini: ex allenatore di Bari, Empoli e Genoa

Redazione CM

47 minuti fa



Lutto nel mondo del calcio italiano. A 82 anni di età è morto Gaetano Salvemini. Prodotto del settore giovanile del Milan, da calciatore a cavallo tra gli Anni Sessanta e Settanta ha vestito le maglie di Molfetta, Mestrina, Alessandria, Venezia, Mantova, Inter (senza mai giocare), Como, Lucchese, Siena ed Empoli.



Dove ha chiuso la carriera da giocatore e ha iniziato quella di allenatore, poi proseguita sulle panchine di Reggina, Spal, Casertana, Ternana, Bari, Cesena, Palermo, Genoa, Lucchese, Cremonese e Monza.



Da tecnico portò l'Empoli in Serie A per la prima volta nel 1985. Il presidente Vincenzo Matarrese lo portò al Bari, dove ottenne la promozione in A con sole tre sconfitte in campionato (record per il club pugliese) e conquistò la Mitropa Cup.