Avevaè stato uno degli allenatori più influenti degli ultimi anni. Tante le squadre allenate dallo svedese, soprattutto in Italia dove ha lasciato splendidi ricordi con la Sampdoria, la Roma e la Lazio, dove aveva vinto lo Scudetto nel 2000. Da qualche tempo gli era stato diagnosticato unale lo stesso Eriksson aveva comunicato la sua malattia al mondo, con un toccante messaggio, attirando su di sé l'affetto di questo ambiente che ne ha sempre apprezzato idee e signorilità.

Dopo l'annuncio della malattia e del fatto che gli restasse poco tempo, l'allenatore aveva iniziato a fare una sorta di tour d'addio. Era stato a Genova a rendere omaggio ai tifosi della Sampdoria a Marassi, era stato all'Olimpico dove aveva fatto lo stesso con quelli della Lazio e aveva poi realizzato un suo ultimo desiderio, quello di allenare la sua squadra del cuore. Lo ha fatto in un'amichevole a scopo benefico in cui si è seduto sulla panchina del Liverpool ad Anfield, obiettivo sognato per una vita intera.Su di lui è stato di recente realizzato unprodotto da Amazon Prime Video. All'anteprima, ha diffuso un bel messaggio, in quelle che sono di fatto le sue ultime parole ai media, un lascito per quanti lo hanno apprezzato in vita a soli 5 giorni dalla sua morte.. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte.ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzoche cercava di fare tutto il possibile.Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E".

Nella sua lunga e brillante carriera, ha allenato ancheprima di varie avventure in. È stato il primo straniero a sedere sulla panchina della, ha conquistato ilcon campionato e coppa nazionale in tre Paesi diversi (Portogallo, Svezia e Italia). Ha vinto, oltre allo Scudetto, unae unacon la Lazio, unacon il Goteborg e perso una finale di coppa dei Campioni con il Benfica contro il Milan.