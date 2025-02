E Rashford? Resta in Inghilterra: accordo con l'Aston Villa, la formula

AFP via Getty Images

Dopo l'esclusione dalla rosa del Manchester United voluta da Ruben Amorim,ha vissuto un gennaio alla finestra, con il fratello/agente che lo ha proposto a molti club in giro per l'Europa. Tra questi, le soluzioni estere che portavano asono state quelle più concrete, ma nessuno dei tre club ha soddisfatto le esigenze del calciatore e quelle dello United. I rossoneri, del resto, hanno chiuso proprio tra ieri e oggi per Santiago Gimenez dal Feyenoord.Con febbraio, però, è arrivata la soluzione per l'attaccante della Nazionale inglese:I Villans hanno raggiunto rapidamente un accordo di massima con i Red Devils sulla base di un

La società di Birmingham, che ammonta all'incirca a 14 milioni di euro: era questo il nodo da sciogliere per le altre squadre, che avrebbero avuto bisogno di una mano dall'Inghilterra. Certo, se Amorim resterà a lungo l'allenatore dalle parti di Old Trafford, difficilmente Rashford vestirà di nuovo la maglia rossa del glorioso club mancuniano...