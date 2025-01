Chukwueze vuole restare, il Milan lo propone in Premier League e Liga

Getty Images

Un gol decisivo contro il Parma, una prova tutto sommato volitiva contro la Dinamo Zagabria.è tornato bene dall'infortunio con l'obiettivo di conquistare la fiducia di Sergio Conceicao. E di provare a fare la differenza come non gli mai successo con continuità da quando veste la maglia del Milan.In questa fase il Milan non ha grande pazienza nei confronti di quei giocatori che non sono stati capaci di performare secondo il proprio potenziale. Tra questi figura sicuramente Chukwueze: 2 gol in serie A e altri 2 in coppa Italia nel corso di questa stagione.Per il Milan la cessione di Chukwueze è diventata una missione decisamente difficile per molteplici motivi. In primo piano va considerata la volontà del giocatore che vuole rimanere in rossonero.