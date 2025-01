Napoli e Premier in pressing su Comuzzo. Ma la Fiorentina spara altissimo sul prezzo

Getty Images

Continua il pressing del Napoli su Pietro Comuzzo, giovanissimo gioiellino della Fiorentina che è letteralmente esploso nel corso di questa stagione. Secondo quanto raccontano i colleghi di Violanews, agli azzurri piace parecchio e già nel corso delle scorse settimane avevano fatto pervenire una ricca offerta sul tavolo di Daniele Pradè per il classe 2005. Offerta rispedita cordialmente al mittente.- Adesso su Comuzzo avrebbe messo gli occhi anche la Premier League. Tuttavia, per il board gigliato è considerato incedibile. Il club potrebbe valutare offerte per Comuzzo soltanto se toccassero quota 35 milioni di euro.

- Classe 2005, Comuzzo ha fatto tutta la stagione 2023/2024 in prima squadra, giocando però pochissimi minuti. Quest'anno, invece, sotto la guida di Raffaele Palladino è diventato titolare inamovibile al fianco di Ranieri mettendo insieme 24 presenze e quasi 2000 minuti in campo.