Clementino, Ensi e l'indimenticato Primo Brown sono solo alcuni dei grandi artisti con i quali ha collaborato in passato. Nitro, Fred Del Palma e Shade hanno 'battagliato' con lui a suon di barre durante l'esperienza televisiva di MTV Spit. Dal 2016 ha intrapreso la sua carriera solista, dopo una lunga militanza nei Kalafro. Stiamo parlando di (ASCOLTABILE QUI) : ne abbiamo approfittato per fare una chiacchierata con lui, spaziando dalla musica al calcio."Intanto mi hai fatto ricordare quanto ci metto a fare un disco e la cosa mi fa paura. A scrivere e concepire un'idea artistica sono lento ma credo che la musica debba essere fatta per restare nei cuori delle persone il più a lungo possibile. Questo disco è un nuovo 'pezzo di me': se prima nelle mie parole c'erano EasyOne e Bruno (il suo nome all'anagrafe, ndr) contemporaneamente, ora forse c'è solo il secondo. Sarà un disco con sonorità che vanno dal rap crudissimo di New York al levare di Kingston, fino ad arrivare ad atmosfere cupe e introspettive. Nei testi racconto cose che forse non avevo avuto mai il coraggio di dire ad alta voce, compreso un brano dedicato a mia mamma che fa commuovere anche me. Poi mi sono circondato di persone, artisti e produttori incredibili che hanno reso il mio disco più bello e completo"."Se mi avessi fatto questa domanda quando uscì "Stessa Pelle", ti avrei detto: "E' cambiato tutto, mi sento un alieno". Invece oggi ti dico, che per un rapper vecchio e "asciugone" come me è il momento giusto per tirar fuori altra rabbia in rima, perché dopo la pandemia si è tornati per fortuna alla semplicità e alla concretezza, ovvero a fare rime e spaccare il palco: il resto conta poco"."I miei riferimenti sono i cantautori italiani (su tutti De Andrè e Battiato). Inoltre ho sempre amato Celentano, da cui ho rubato alcune cose, sul palco e su disco. Invece con il rap sono nato artisticamente con Krs One e Mad Lion, che faceva reggae su basi rap e quesra contaminazione mi ha sempre fatto impazzire"."Amo tanto la scena rap Italiana e ci sono tanti giovani che spaccano, ti faccio alcuni nomi in assoluto: Samir, B4ZE, Tusco, Blnkay. Poi se dovessi elencartene tre con la mia stessa "attitude" terrona ti direi: Ares Adami (anche lui, nel cuore, lo è), Mouri e Clementino"."Io amo il calcio, con la nazionale Play2Give per beneficenza . Facciamo un sacco di attività e per questo cerco di tenermi in forma, anche se a 39 anni (Ibra insegna) non è mai facile rincorrere i 20enni. Comunque è lo sport che mi piace di più in assoluto, al secondo posto metto invece lo sci"."Sto male a parlare di Juve in questo periodo, credimi. Questa Juve avrebbe bisogno di un regista forte e di una mezzala in grado di garantire almeno 15 gol in più a stagione. Senza un centrocampo competitivo è molto difficile vincere. In quella zona nevralgica del campo, tutte le squadre che ambiscono a vincere hanno dei grandi giocatori. In Italia, l'Inter con Brozovic e Barella e il Milan con Kessie e Tonali. Poi, in Europa c'è chi ha dei veri e propri fenomeni: il Real Madrid con Modric e Kroos e il Manchester City con De Bruyne, ad esempio. Comunque credo nella Juve e nel lavoro di Allegri, che è un po' come me nel 2016, quando uscì il mio primo album solista: bravo e tosto ma leggermente spaesato. Non è una questione di aggiornamento, ma di adattamento a un calcio che è cambiato. Ma sono sicuro che, da persona estremamente intelligente quale è, riuscirà a vincere di nuovo".