Ecco perché Dybala non è più indispensabile nella Roma di De Rossi

Altro aspetto economico da tenere in considerazione nelle valutazioni che la Roma ha fatto in queste settimane è che una clausola presente nel contratto dell’argentino gli garantisce la riconferma certa fino a giugno 2026 nel caso in cui in questa stagione disputasse almeno 45 minuti nel 50% delle presenze ufficiali della sua squadra. Un’assicurazione sul futuro che la proprietà giallorossa ritiene di non potersi permettere per un giocatore spesso tormentato da acciacchi fisici di varia natura negli ultimi campionati e che, in particolare nell’ultima, ha saltato 23 partite delle 54 totali. A questo dato si aggiungono l’atteggiamento freddo della famiglia Friedkin e del nuovo direttore sportivo Ghisolfi, che non hanno mai affrontato il discorso rinnovo col suo entourage, e le parole di Daniele De Rossi (“Chiunque vuole andare via, è libero di farlo”), di pari passo con la scelta di non utilizzarlo nell’ultima amichevole con l’Everton prima dell’esordio in Serie A a Cagliari, nel quale la Joya rischia la panchina.