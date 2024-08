Roma, incontro con Ramadani: l'obiettivo è Boga, Chiesa sullo sfondo

AFP via Getty Images

Sono ore caldissime per il mercato della Roma. Tra entrate e uscite, saranno due settimane di fuoco per Ghisolfi. Nella serata di ieri il ds francese ehanno incontrato Ramadani. L’agente di Federicoè arrivato nella Capitale la settimana scorsa e il colloquio è avvenuto in un noto hotel del centro. Il principale argomento di discussione, però, non è stato l’esterno della Juventus. Il nome su cui Ghisolfi sta lavorando è Boga. L’ivoriano era stato portato alproprio dal direttore sportivo giallorosso. L’ex Atalanta gradisce la destinazione e ha già dato l’ok per il ritorno in Serie A. Manca ancora l’accordo con il Nizza e le parti si aggiorneranno nelle prossime. La richiesta della squadra francese è di circa 20 milioni di euro. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha messo a referto 6 gol e 6 assist. Nel campionato italiano ha vestito anche la maglia del Sassuolo.

– Boga è diventato l’obiettivo numero 1 per l’attacco giallorosso dopo che Wesley e Nusa sono sfumati. Ramadani è il procuratore anche die Pubill, ma ad oggi non ci sono stati ritorni di fiamma. Il primo continua ad essere ai margini della Juventus ed è alla ricerca di una squadra. La sua valutazione è crollata ma il suo alto ingaggio ostacola un affondo della Roma. I giallorossi, però, potrebbe salutaree in quel caso il mercato potrà regalare nuovi scenari. Capitolo terzino destro:era l’obiettivo numero 1 di De Rossi, poi lo spagnolo ha scelto l’Atalanta. La medaglia d’oro olimpica non ha passato le visite mediche ed ora resterà all’Almeria. Difficile che i giallorossi decidano di tornare con prepotenza su di lui.