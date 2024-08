Getty e Calciomercato.com

Roma, arriva l'agente di Dybala: incontro con l'Al-Qadsiah, il nodo delle presenze

Redazione CM

9 minuti fa

1

Alla Roma tiene banco il caso legato al futuro di Paulo Dybala. L'agente dell'attaccante argentino classe 1993 ex Juventus e Palermo, Carlos Novel è arrivato in Italia per fare il punto con la dirigenza del club giallorosso.



ARABIA SAUDITA - Nell'incontro di ieri con Lina Souloukou (chief executive officer e general manager) e il direttore sportivo Florent Ghisolfi erano presenti anche alcuni emissari dell'Al-Qadsiah, che gli offre un ingaggio da oltre 20 milioni di euro netti all'anno.



CLAUSOLA RINNOVO - Come si legge su La Repubblica, nel suo contratto in scadenza a giugno 2025 è presente una clausola in base alla quale l'accordo da 16 milioni di euro lordi all'anno verrebbe prolungato fino al 2026 nel caso in cui il calciatore giocasse almeno il 50% delle partite per almeno 45 minuti nel suo triennio alla Roma. Facendo i conti, finora è a quota 64 presenze su 109 gare e per far scattare il rinnovo automatico gliene mancano soltanto altre 15 da raccogliere in questa stagione anche se la Roma arrivasse in fondo a tutte le competizioni giocando un massimo di 60 partite.