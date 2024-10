Ecco perché Inter-Juve ha detto che è già tutto in mano al Napoli

Redazione Calciomercato

. Si vendono biglietti, quello sì. Si fa contenta una parte di pubblico, magari (soprattutto?) quello neutrale. Si manda in brodo di giuggiole le televisioni, che di partite così ne vorrebbero a fiotti. Ma per gli Scudetti, in Italia, beh quello è ancora, nonostante tutto, un altro discorso. Forse cambierà in futuro, con l'adattamento a logiche che altrove hanno già abbracciato. MaSono servite insomma le due stagioni più anomale dell'epoca recente del calcio italiano - il terremoto giudiziario e la pandemia globale - per far saltare la regola non scritta alla fine nota a tutti: in Serie A continua a trionfare chi ne prende di meno. Ed è anche per questa ragione che

Un Conte che piazza una mini fuga e probabilmente sorride guardando alla TV ciò che il derby d'Italia sembra aver raccontato in maniera palese agli occhi di tutti i suoi spettatori: Inter e Juventus, seppur a livelli completamente differenti e per dinamiche non certamente comparabili, sono squadre con evidenti problemi.E i giocatori - così come l'allenatore - sono gli stessi. Che non sia la stessa Inter, con la stessa fame, la stessa voglia, la stessa cattiveria viste nella scorsa stagione, è evidente persino per i più distratti; che il reparto difensivo, eccezionale lo scorso anno ma già lì non popolato certo da giovanotti, quest'anno si ripresenti con un anno in più e qualche acciacco tra i principali interpreti, lo sembra altrettanto.

: concentrazione e modo di approcciarsi alla gara. Ma attenzione anche a liquidarla in maniera così semplice. Spesso, infatti, questi 'cali mentali' sono frutto del senso di appagamento, fenomeni più frequenti e direttamente proporzionali all'avanzare dell'età e ai trofei incassati. E(con un range che è andato dai 29,7 anni dell'undici titolare di ieri con la Juventus, ai 31 anni secchi della formazione titolare alla seconda giornata col Lecce).

. Insomma, un dettaglio da non sottovalutare. Perché se. Anzi. Muscoli e movimenti si allenano, meccanismi più subdoli che intaccano processi mentali che lavorano come spywere informatici - quelli che ci sono ma non si vedono - sono concetti molto più complicati di quanto si pensi da risolvere. Insomma,Seppur, appunto, giochi coi medesimi interpreti.

- per Thiago Motta rimangono invece evidenti, per ora, alcune lacune tecniche. Su tutte quelle in mezzo al campo, dovedella passata stagione. E invece tutti e tre sono ancora lì. E al di là delle più che discrete prestazioni - soprattutto dell'americano - in questa Juve per ora pervade quel senso di assenza di un po' di qualità nel reparto nevralgico, lì in mezzo al campo. Poi, davanti, qualcuno si è fin qui sempre inventato qualcosa.

E così, di nuovo, non resta che guardare a sud. Molto più a sud. Dovea cui fin qui è mancato un padrone. Ecco perché, a maggior ragione dopo quanto visto al Meazza domenica, è al Maradona che dovremo rivolgere da adesso in poi i nostri sguardi. Perché un, a giocare, a indicare altrove. Ma ilaccende ulteriori stimoli prima di un mini-ciclo che sarà già molto, molto indicativo. Da qui all'8 dicembre,