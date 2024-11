Emergenza Real Madrid, va ko anche Vinicius Jr. E il brasiliano se la prende con il calendario

Getty Images

Continua l'emergenza in casa, va ko un altro pezzo da novanta dei blancos:La ripresa del campionato porta un'altra brutta notizia a, la lista degli infortunati continua ad allungarsi e lascia il tecnico con scelte ridotte all'osso in vista dei prossimi impegni tra campionato, UEFA Champions League e non solo: i timori vanno anche alla Coppa Intercontinentale FIFA.- L'ultima novità negativa arriva per Vinicius Jr: il brasiliano classe 2000 ha rimediato un, lo ha confermato il Real Madrid con una nota sul proprio sito ufficiale.

Parte médico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2024

- "Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Vini Jr. dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Evoluzione in sospeso".- Una pessima notizia per il Real Madrid, perché lo stop per Vinicius Junior si annuncia di quasi un mese. Il brasiliano non sarà a disposizione di Ancelotti per la trasferta die salterà anche la partita di Champions contro l', senza contare gli impegni in Liga contro

- Immediata la reazione di Vini Jr, che sui social si è lanciato in un commento velenoso prendendosela con i troppi impegni ravvicinati: "".Vinicius ha giocato l'intera partita tra Leganes e Real Madrid alla ripresa del campionato, ma anche durante la finestra per le nazionali non ha avuto riposo:nei due impegni nel girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Venezuela (sbagliando anche un rigore) e Uruguay.

- Continua l'emergenza infortuni quindi in casa Real Madrid, una problematica che parte da lontano e già era stata affrontata un anno fa. A metà novembre 2023 il presidenteaveva deciso il licenziamento di, il responsabile medico che militava nel club dal 2017 ha pagato i troppi guai fisici patiti dai giocatori di Ancelotti e le tante ricadute ( LEGGI QUI la storia).Un anno dopo il problema non è stato risolto e a fine novembre 2024 la lista dei giocatori assenti è impressionante:tornerà a gennaio dalla rottura del legamento crociato patita a metà dicembre 2023, per lo stesso motivo invece è già conclusa la stagione di(infortunio patito a inizio ottobre 2024) e(inizio novembre 2024). Più soft invece gli stop di, che dovrebbero rientrare nelle prossime settimane dai rispettivi infortuni muscolari, si avvicina anche il ritorno in campo didopo la distorsione alla caviglia sinistra.

- L'infortunio di Vinicius Jr e l'emergenza in attacco costringono Ancelotti a valutare soluzioni alternative accanto a Kylian Mbappé: oltre all'ex milanista, possono trovare spazio nei prossimi impegnied