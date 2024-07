Emerson Royal si espone: "Voglio giocare, il Milan è un riferimento per tutti i brasiliani"

GS

5 minuti fa



Emerson Royal si espone, tramite alcune dichiarazioni a Globo: “Voglio giocare regolarmente, non voglio sedermi in panchina. Sono sempre stato un professionista, ma ho anche detto all'allenatore degli Spurs che voglio giocare, altrimenti devo valutare altre opzioni. Milan? È un riferimento per tutti i brasiliani”.



LA TRATTATIVA - Il Milan ha ormai scelto Emerson Royal come possibile rinforzo nel ruolo di terzino destro dopo averci provato per Cash dell’Aston Villa e Thiago Santos del Lille. Il brasiliano con passaporto spagnolo si è promesso ai rossoneri con il quale ha raggiunto un accordo di massima da 3 milioni a stagione. L’intesa dovrebbe essere su un contratto di 5 anni (o quattro con opzione per il quinto). La prima proposta del Milan da 14 milioni di euro circa non è stata ritenuta sufficiente. Gli Spurs sono fermi all’ultima valutazione di 20 milioni, ma queste ultime dichiarazioni da parte del laterale verdeoro possono incentivare l’affare e sbloccare la trattativa. Emerson vuole il Milan, si tratta.