Getty

Milan, accordo con Emerson Royal: pronta una nuova offerta

44 minuti fa

1

Il Milan continua a lavorare per il primo colpo di mercato di questa sessione. Stando a quanto riporta Relevo, settimana prossima il club di Via Aldo Rossi affonderà il colpo decisivo per Emerson Royal del Tottenham, da sempre la prima scelta della dirigenza rossonera per quanto riguarda la fascia destra.



La trattativa fra il Milan e gli Spurs entrerà finalmente nel vivo, con la società londinese che dovrebbe ricevere anche una nuova offerta per il brasiliano, superiore questa volta ai 15 milioni di euro. Le parti si starebbero dunque avvicinando a grandi passi, con Emerson che è in pressing per trasferirsi al Milan dopo aver raggiunto negli scorsi giorni un accordo con i rossoneri sulla base di un quinquennale (o quadriennale con opzione per il quinto) da 3 milioni di euro a stagione.