Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla a Radio Rai dopo il ko contro l'Udinese: "Mi limito all'analisi di oggi, abbiamo subito tre gol, tanti rispetto a ciò che abbiamo visto nel primo tempo spettacolare, due squadre che si sono combattute, l'Empoli ha cercato di primeggiare e l'Udinese ha cercato di contrapporsi sfruttando al massimo le occasioni che ha avuto. Ma il campo dice sempre la verità, loro sono stati bravi e noi un pochino meno bravi. Nel secondo tempo è uscita una partita meno nelle nostre corde, volevamo fare risultato ma non con un calcio premiante per noi, abbiamo creato le occasioni per pareggiare ma il portiere si è superato e non ci ha permesso di conquistare un pareggio che quantomeno sarebbe stato il minimo".