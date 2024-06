Empoli: c’è aria di rivoluzione, intanto sembra fatta per il nuovo direttore sportivo

Redazione Calciomercato

A due settimane dalla notte che ha regalato all’Empoli un’altra stagione di Serie A, la quarta consecutiva, un record per la società toscana, la sbornia per la gioia non si è ancora dissolta del tutto. Rispetto ad altre società che hanno già piazzato i primi tasselli per la prossima stagione, che alla fine dei conti non è poi così lontana (campionato al via nel weekend del 18 e 18 agosto, una settimana prima dove partire anche al Coppa Italia), in casa Empoli c’è ancora da capire chi saranno gli uomini addetti a formare la squadra che prenderà parte alla Serie A 2024-2025. L’addio di Pietro Accardi, che proprio in queste ore sta risolvendo il suo contratto con l’Empoli prima di sposare il progetto Sampdoria, ha lasciato vacante il posto da direttore sportivo, mettendo in standby sia la scelta sull’eventuale conferma dell’allenatore, sia la partenza di qualsiasi trattativa per l’ingaggio di nuovi calciatori. Dopo un sondaggio di qualche giorno, la scelta sembra essere ricaduta su Roberto Gemmi, reduce da due ottime stagioni alla guida della squadra mercato del Cosenza. Secondo indiscrezioni, Corsi avrebbe provato a convincere Marcello Carli a tornare in azzurro dopo l’esperienza interrotta nell’estate 2017. Sarebbe stato però lo stesso Carli a rifiutare, preferendo proseguire il rapporto con il Benevento per rilanciare la sfida di riportare in alto la società sannita.

Roberto Gemmi ha iniziato la sua carriera come responsabile scouting nel Carpi nel 2015, per poi passare al ruolo di direttore sportivo: prima ha portato l'Arezzo ai playoff di Serie C alla prima stagione; poi la promozione in Serie B con il Pisa dove conquista anche due salvezze consecutive. A fine stagione 2021 passa al Brescia, ma la sua esperienza in Lombardia è brevissima. Decisamente più fortunata la sua avventura al Cosenza, dove prima centra la salvezza nel 2023; poi, nella stagione appena conclusa, sfiora i playoff piazzandosi all’ottavo posto. I suoi meri in questa crescita ci sono tutti, perchè durante la scorsa estate Gemmi era riuscito a portare a Cosenza giocatori importanti che sono risultati decisivi: da Tutino, ex Empoli, a Viviani, da Camporese al giovane Zuccon in prestito dall’Atalanta. Giocatori giovani e altri più esperti in cerca di riscatto: esattamente le caratteristiche che da sempre cerca l’Empoli e che nella maggior parte dei casi hanno fatto la fortuna della società azzurra. A giorni arriverà l'ufficialità e il primo nodo da sciogliere sarà l’allenatore: la speranza di tutti è di proseguire con Davide Nicola, una scelta di continuità che però non eviterà una rivoluzione tecnica. Quest'anno la squadra non ha brillato e anche se alla fine è riuscita a centrare l’obiettivo, le certezze sono davvero poche. Saranno tante le riflessioni che il team mercato dovrà fare prima di decidere chi confermare o chi salutare per sempre.