Empoli, D'Aversa: "Fazzini convocato. Mercato? Spero non abbia contraccolpi"

Jacopo Fazzini ha scelto e aspetta la Lazio, ma continua ad aspettare l'intesa tra i biancocelesti e l'Empoli. Intanto, però, Roberto D'Aversa, dopo averlo lasciato fuori dai convocati contro il Venezia, ha scelto di portarlo contro il Lecce.

CONVOCATO - Il tecnico, nella conferenza stampa pre-partita, ha confermato la presenza del centrocampista nella partita contro i giallorossi di sabato 11 gennaio alle 15:00. Le voci di calciomercato influenzano e la speranza di D'Aversa è che non ci siano contraccolpi: "Purtroppo ci sono dinamiche di calciomercato, anche se sinceramente non capisco tutto quello che è accaduto. Il ragazzo però si è allenato con noi ed è tra i convocati. Parliamo di un giocatore importante che non ho potuto avere con noi a Venezia, dobbiamo quindi valutarne il minutaggio sperando che non abbia un contraccolpo psicologico. Ma ci ho parlato e lo vedo abbastanza tranquillo".

TRA EMPOLI E LAZIO - La Lazio è ancora ferma alla prima proposta di prestito biennale con obbligo a 12 milioni più 1 di bonus. Ci sono dei passaggi ancora da risolvere: Fabrizio Corsi ha chiesto che alla Lazio di pagare 1/2 milioni per il prestito più un diritto di riscatto fissato all’estate del 2025. A queste condizioni la Lazio non può arrivare perché, come sottolinea AlfredoPedulla.com, bloccata dall’indice di liquidità. Lotito resta in una fase di attesa con la speranza che il club toscano accetti la prima offerta presentata.