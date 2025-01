Fazzini vuole solo la Lazio: intesa con l’Empoli sulle cifre, cosa manca per chiudere

Getty Images

Jacopo Fazzini sta vivendo dei giorni particolari, di grande attesa. Il promettente centrocampista dell’Empoli e della nazionale Under 21 azzurra ha scelto la Lazio, preferendola anche al Napoli, perché convinto che sia la tappa ideale per continuare nel percorso di crescita. E dopo essersi autoescluso dall’ultima sfida sul campo del Venezia spera di essere accontentato.



LE CONDIZIONI DELLA LAZIO - Angelo Fabiani e Claudio Lotito sono fermi alla prima proposta all’Empoli, fatta circa due settimane fa, che prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto a circa 12 milioni più 1 di bonus. L’intesa sulle cifre con l’Empoli è stata, in linea di massima, trovata ma ci sono ancora alcuni passaggi delicati che hanno complicato una trattativa che sembrava a rischio per l’inserimento del Napoli ( che ora ha virato su Cesare Casadei del Chelsea).

. A queste condizioni la Lazio non può arrivare perché, come sottolinea AlfredoPedulla.com, bloccata dall’indice di liquidità. Lotito resta in una fase di attesa con la speranza che il club toscano accetti la prima offerta presentata.