Empoli-Lecce pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Empoli-Lecce: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, l'Empoli avrà la meglio in questo match e conquisterà i '3 punti'. Il Lecce visto nell'ultimo turno contro il Como non mi ha entusiasmato e potrebbe subire l'equilibrio e l'organizzazione in fase di possesso di un Empoli che ha ben figurato in questo inizio di campionato. Andrea Stefanetti

Con l'avvio del girone di ritorno, la corsa per la salvezza si intensifica e nessuna squadra nella parte bassa della classifica può permettersi di rilassarsi. Alla Computer Gross Arena, l'Empoli di D'Aversa ospita il Lecce di Giampaolo, con fischio d'inizio previsto per le 15:00 di sabato 11 gennaio. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio nelle ultime partite. L'Empoli ha terminato 1-1 contro il Venezia, mentre il Lecce ha ottenuto uno 0-0 contro il Genoa. Le due squadre sono separate da soli tre punti: l'Empoli è determinato a proseguire la sua rincorsa in campionato, mentre il Lecce punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Quale sarà il risultato esatto di Empoli-Lecce? Il parere dei bookies

Secondo i principali bookmakers. Questa previsione tiene conto della forma dell'Empoli, che ha mostrato una solida difesa e un buon attacco, e della difficoltà del Lecce nel segnare fuori casa. Le quote più alte per questa scommessa sono offerte da Sisal e Snai, entrambe a quota 9, mentre Bwin si attesta su una quota di 8.75, più bassa rispetto alle altre.

Empoli-Lecce: i precedenti

Empoli-Lecce: le probabili formazioni

Empoli e Lecce si sono affrontate 29 volte nella loro storia. Il bilancio complessivo delle sfide vede un sostanziale equilibrio: 8 vittorie per l’Empoli, 9 per il Lecce e 12 pareggi. L’ultimo confronto risale a novembre scorso, terminato con un pareggio per 1-1. L’ultima vittoria dell’Empoli, invece, è datata aprile 2023, quando i toscani si imposero per 1-0 grazie a una rete di Caputo.

Ecco le probabili scelte di D'Aversa e Giampaolo in vista della sfida valida per il 20° turno di campionato:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Colombo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Segui Empoli-Lecce e tutte le partite della Serie A 2025 in diretta streaming e on demand su DAZN. Con la piattaforma, puoi vivere ogni momento del campionato ovunque tu sia. Basta scaricare l'app ufficiale su smartphone, tablet o un altro dispositivo mobile e selezionare il match che preferisci.