Empoli, è ufficiale il ritorno di Viti: i dettagli

Un ritorno a casa a distanza di due anni dalla sua partenza per la Francia, dove al momento non è riuscito ad impressionare lo staff tecnico e la dirigenza del Nizza. Per Mattia Viti, difensore classe 2002, si riaprono le porte dell’Empoli, che ha deciso di puntare su uno dei tanti prodotti del suo settore giovanile per puntellare il reparto arretrato della squadra allenata da questa stagione da Roberto D’Aversa.



Questo il comunicato ufficiale diffuso dall’Empoli: “Mattia Viti è di nuovo un calciatore azzurro: difensore classe 2002, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Nizza”. Con la maglia del club francese, che lo acquistò nell’estate 2022 per 13 milioni di euro, il giocatore italiano ha disputato un totale di 12 partite e ha realizzato un gol. Nel corso della stagione passata ha indossato la maglia del Sassuolo, che lo ha prelevato dal Nizza con la formula del prestito oneroso: il suo bilancio è di 18 apparizioni e una rete all’attivo.