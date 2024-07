AFP via Getty Images

Inter, ufficiale: Sebastiano Esposito all'Empoli. Formula e cifre

27 minuti fa



La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale. L'Inter gira Sebastiano Esposito all'Empoli. L'attaccante italiano classe 2002 (ex Anderlecht, Basilea, Bari, Spal e Venezia) nella scorsa stagione ha giocato alla Sampdoria in Serie B, dove ha segnato 6 gol e servito altrettanti assist in 23 presenze.



FORMULA E CIFRE - Come appreso da Calciomercato.com, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore dell'Empoli per 5 milioni di euro, senza contro-riscatto a favore dei nerazzurri.



IL COMUNICATO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all'Empoli FC. L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione per la squadra toscana.