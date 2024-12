Getty Images

scende in campo alle 18 sul campo dell'Atalanta e, dopo, perde un altro difensore. Come riporta TMW,infatti non sarà a disposizione per la gara di questa sera contro l'Atalanta per un fastidio all'adduttore sinistro accusato in formazioni ufficiali. Al suo posto scala Cacace in difesa, con l'inserimento di Grassi in mezzo al campo.ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, LookmanAllenatore: Gian Piero Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, ColomboAllenatore: Roberto D'Aversa