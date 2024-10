Getty Images

è uno dei match validi per la decima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, dirige l'incontrodella sezione di Ostia Lido, su Calciomercato.com gli episodi daMercoledì 30/10 h.18.30: Marchetti: Scatragli - MoroMassimi: Serra: La Penna- Cacace atterra Darmian: giallo per l'esterno dell'Empoli.: Marchetti ammonisce il difensore per un brutto intervento su Thuram, il VAR richiama l'arbitro all'on field review e da lì la decisione di cambiare il cartellino giallo in rosso. Il piede è a martello e alto, pericoloso per Thuram. Goglichidze esce senza protestare.

- Annullato un gol all'Inter: Darmian sblocca la partita, ma nel contrasto con Viti si porta avanti il pallone con il braccio. Check del VAR e rete cancellata correttamente.