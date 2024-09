sabattini

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Torna lae torna in campo una delle squadre che, finora, ha destato le migliori impressioni. È la nuovadi, imbattuto dopo tre gare. Il match è valido per la quarta giornata di campionato e precede il ritorno in Champions League dei bianconeri, impegnati martedì contro il. Out nei toscani la stella, per la Juve invece ai boxmentre si prospettano i primi minuti da titolari perVasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.Partita: Empoli-JuventusData: sabato 14 settembre 2024Orario: 18:00Canale TV: DAZNStreaming; DAZN