Empoli-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 14 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00 è un match valido per laSi giocherà allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli: in campo, le squadre di. Inizi importanti per le due formazioni: i bianconeri si trovano a 7 punti e in vetta alla classifica, i toscani sono ancora imbattuti con un successo e due pareggi. Sarà Marcodella sezione di Brindisi l’arbitro, con gli assistenti Rossi e Scarpa, il quarto ufficiale Tremolada, mentre al Var ci saranno Massa e Guida.

Partita: Empoli-Juventus

Data: sabato 14 settembre 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00.

Canale TV: Dazn.

Streaming: Dazn.

verrà trasmessa in diretta sull’app di DAZN con telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico a cura di Marco Parolo.Nei toscani pesa l'assenza di Fazzini, che ha raggiunto in infermeria i noti Zurkowski, Ebuehi e Perisan. Mister D'Aversa dovrebbe avanzare Gyasi nel tridente con Solbakken e Colombo. In mezzo al campo Grassi e Henderson, che rimane in pole sulla concorrenza di Maleh; fasce presidiate da De Sciglio e Pezzella. Nel terzetto di difesa spazio per Sazonov. In porta Vasquez. .

Nei bianconeri mister Thiago Motta recupera Gonzalez, Weah e Thuram, smaltiti gli acciacchi lamentati negli ultimi giorni. Il tecnico dall'inizio in campo però si affiderà a Locatelli e Douglas Luiz in mediana (quest'ultimo in leggero vantaggio su Fagioli), poi Cambiaso e Yildiz ali offensive a supporto, assieme al trequartista Koopmeiners, alla punta Vlahovic. Dietro cercano conferma Savona e Cabal come terzini, nuova esclusione invece Danilo.: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; De Sciglio, Henderson, Grassi, Pezzella; Gyasi, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.