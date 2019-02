Il centrocampista dell'Empoli Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio: "Siamo in un periodo difficile dove non riusciamo a vincere. Penso che dobbiamo essere più lucidi davanti alla porta e sfruttare le nostre occasioni. Questo penso sia il nostro problema più grave".



Caputo per il momento sembra sia l'unico a sfruttare le occasioni da gol.

"Ciccio è l'unico che segna e sfrutta occasioni. Noi dobbiamo aiutarlo, abbiamo altri giocatori che sanno fare i gol. Speriamo di farli anche noi".