Getty Images

: serata tutto sommato tranquilla per lui e la sua difesa.: prima da titolare in campionato al posto di Goglichidze, poteva andare molto peggio. Prova anche a segnare con un tiro da fuori controllato da Reina.: rischia qualcosa nel primo tempo su Fadera, ma se la cava come ormai ci ha abituato e porta in fondo un'altra gara senza reti al passivo: sempre attento sul fianco sinistro della difesa, rasenta l'impeccabilità e compie un intervento acrobatico nel finale di partita.: è lui la carta vincente di D'Aversa, stravince il confronto diretto con Moreno sulla fascia e propizia il gol di Pellegri.

: grande applicazione in mezzo al campo. (dall'84': chiamato in causa a coprire le non perfette condizioni di Grassi, non fa rimpiangere l'ex Atalanta. (dal 76' Anjorin sv): pian piano sta diventando una certezza, anche da dodicesimo uomo visto che in condizioni normali giocano Anjorin, Grassi e Fazzini. Un sinistro ben calibrato con l'esterno costringe Reina a un grande intervento.: offre la solita spinta sulla sua corsia. (dall'84': un po' fumoso, è lui a lasciare il campo a Colombo nella ripresa. (dal 63': un sinistro poderoso dai sedici metri leggermente largo a pochi minuti dal suo ingresso è il suo biglietto da visita, fa il bis poco dopo con lo stesso risultato)

: segna con un diagonale di potenza dopo controllo orientato il primo gol dell'Empoli in casa. Ne aveva bisogno. (dal 76': gioca senza centrocampo e attacco titolari dall'inizio - niente Grassi, Anjorin, Fazzini, Esposito e Colombo dal 1' - e porta a casa comunque tre punti e clean sheet. Il suo Empoli è una realtà di questo campionato.