Empoli, le pagelle di CM: Cacace si divora l'1-0, Vasquez compie due miracoli

nel primo tempo prima mostra un gran riflesso sul colpo di testa di Ricci, poi compie un vero e proprio miracolo sull’incornata di Sanabria. Viene sorpreso dalla conclusione da centrocampo di Adams.dei tre difensori centrali schierati dal primo minuto da D’Aversa è quello che questa sera appare maggiormente in difficoltà. Sosa in un paio di occasioni riesce a superarlo con troppa facilità arrivando a mettere nell’area dell’Empoli alcuni cross pericolosi.(Dal 44’ s.t.il fallo di Maleh su Milinkovic-Savic gli toglie la gioia per il gol del possibile 1-0. Il centrale dell’Empoli è autore di una buona partita in fase difensiva.

decisivo quando con una chiusura in scivolata riesce ad anticipare Karamoh lanciato a rete. Prestazione sufficiente la sua.: molto presente all’interno dell’area di rigore del Torino ha anche due potenziali occasioni per segnare ma, entrambe le volte, si fa anticipare da Coco proprio al momento della conclusione da ottima posizione.: è ovunque in mezzo al campo. Lotta, macina chilometri e si propone in avanti ogni volta che ne ha la possibilità. Nel primo tempo impegna anche Milinkovic-Savic con una conclusione dal limite dell’area. Cala nella ripresa.

(Dal 29’ s.t.: dà un po’ di freschezza al centrocampo)in mezzo al campo si vede solamente a tratti, fatica contro i centrocampisti avversari. Prestazione insufficiente.riesce a contenere bene Pedersen sulla propria fascia e ogni volta che ne ha la possibilità si fa vedere nella metà campo avversaria. Dal suo sinistro partono anche diversi cross insidiosi.riesce a toccare diversi palloni ma gli manca un po’ di precisione, in particolare quando ha la possibilità di arrivare alla conclusione

ancora una volta agisce in una posizione molto avanzata, in appoggio alla punta centrale, Colombo. È sempre insidioso con i suoi angoli battuti nell’area piccola di Milinkovic-Savic ma pesa l’errore sottoporta nel ripresa quando, praticamente dal limite dell’area piccola, calcia sul fondo il pallone del possibile 1-0.(Dal 29’ s.t.: senza Pellegri è lui il terminale offensivo dell’Empoli. Riesce in più di un’occasione a liberarsi e trovare lo spazio per arrivare alla conclusione riuscendo a impegnare il portiere avversario.

(Dal 35’ s.t.il suo Empoli parte forte e tiene il pallino del gioco per tutta la prima parte di gara senza però mai riuscire a pungere. In difesa anche la formazione toscana appare troppo distratta.