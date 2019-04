Udinese-Empoli 3-2



Dragowksi 5,5: legge con ritardo la conclusione di Mandragora dalla distanza, non ha colpe sugli altri 2 gol



Maietta 5: rischia di lasciare la sua squadra in 10, provocando il fallo da ultimo uomo su Lasagna e concedendo il rigore all’Udinese



(dal 27’ s.t. Mchedlidze 5,5: poche palle a disposizione)



Silvestre 5: le incursioni bianconere lo mettono spesso in difficoltà, costretto a stendere Lasagna al limite dell’area da cui nasce il vantaggio bianconero



Veseli 5: non commette fallo su Okaka, lasciandogli lo spazio per avanzare e fornire a De Paul la palla dell’1-1



Di Lorenzo 6: tanto sacrificio, prestazione positiva in fase offensiva



Traorè 5,5: può dare di più alla manovra, meglio in copertura



(dal 36’ s.t. Ucan sv)



Bennacer 6: molto bene in fase di possesso, meno quando deve rincorrere a centrocampo



Krunic 7: si muove bene tra le linee, fornisce l’assist a Caputo e poco dopo segna il raddoppio



Pajac 5,5: arriva più volte al cross. Fase difensiva da rivedere



(dal 1’ s.t. Antonelli 6: sfiora il gol del pareggio, ma Musso gli nega la gioia del gol)



Farias 6,5: fa ammattire la difesa friulana con i suoi movimenti, confeziona il gol dell’1-2 per Krunic



Caputo 7: combina bene con Farias e Krunic. Suo il gol dell’1-0





All. Andreazzoli 6: i cambi offensivi non cambiano il risultato del match