Empoli, le pagelle di CM: Esposito implacabile. In difesa molto bene Ismajili.

Vasquez 6,5: rischia poco e sul gol subito non può farci gran che.Goglichidze 6,5: chiude bene in fase difensiva e si lancia con continuità anche in sovrapposizione.Ismajli 7: prova di forza che spezza l'attacco avversario sul nascere.Viti 6,5: qualche leggera sbavatura ma nulla di grave.Gyasi 7: bene in entrambe le fasi. Tiene alta la difesa e sa ripartire con tecnica.Maleh 6,5: primo tempo sicuramente migliore rispetto alla ripresa.(dal 37' s.t. Solbakken: s.v.)Anjorin 6,5: sempre nel vivo dell'azione, grande carattere e tecnica.(dal 24' s.t. Henderson 6,5: impatto sulla gara positivo. Si dedica principalmente al contenimento.)

Pezzella 6,5: partita nel complesso più che sufficiente. Riesce a dare continuità alle proprie prestazioni.(dal 24' s.t. Ekong: s.v.)Cacace 7,5: gol e partita ad alto tasso agonistico. Sempre presente sul pallone, tecnica e velocità che mettono in seria difficoltà gli avversari.Esposito 8,5: altra gara da incorniciare per il giovane azzurro. Sotto porta è micidiale, infilando due volte il portiere avversario.(dal 37' s.t. Marianucci: s.v.)Pellegri s.v.(dal 11' p.t. Colombo 7: entra e segna anche il gol che chiude la gara. )All. D'Aversa 7,5: Empoli che si dimostra in stato di grazia. Attacco davvero micidiale e tanto carattere di tutta la squadra.