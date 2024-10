Empoli, le pagelle di CM: Fazzini e Pezzella ispirati, Anjorin croce e delizia

getty

: quasi nessun pericolo dalle sue parti, l'unico concreto è il rigore che però non riesce a intuire. Battuto da Kvara.: l'applicazione per contenere il connazionale Kvara è anche buona, lo limita nelle giocate tutto sommato (34' s.t.).: primo intervento irregolare su Lukaku dopo qualche istante. Poi prende le misure e non lo fa giocare mai.: frettoloso in alcune scelte, male sulla copertura sbagliata quando Di Lorenzo ci arriva in scivolata e la rimette dentro che porta al rigore napoletano.

: poco e niente sull'out di destra, non garantisce la stessa spinta di Pezzella sul fronte opposto.: fa la doppia fase andando sia bene in interdizione che alzandosi con qualità, forza fisica e gamba. Commette l'errore decisivo, però, perché fa fallo su Politano concedendo rigore al Napoli (33' s.t.).: prova di personalità in mezzo al campo e soprattutto di letture preventive (27' s.t.: subentra per portare maggior peso offensivo ma non ci riesce. Non è mai in partita).: è bello vederlo giocare galleggiando tra centrocampo e attacco. Si inserisce con pericolosità e la classe di un classico numero 10 (33' s.t.).

: tanta corsa sulla sinistra fin da subito. Rappresenta un pericolo per il Napoli che spesso ricorre al doppio uomo per tenerlo.: dopo undici minuti cerca il gol della giornata con un destro al volo che parte anche bene, ma Caprile gli dice di no.: si muove tanto e non dà troppi punti di riferimento. Ma non ne ha neanche per se stesso, infatti è molto lontano dall'area di rigore (41' s.t.: un primo tempo molto intenso da parte dell'Empoli che non concede nulla al Napoli. Solida la difesa, in casa non ha mai subito gol su azione in questo avvio di campionato. Ne esce la sua squadra con zero punti, ma di fronte c'era la capolista Napoli.