Empoli, le pagelle di CM: Fazzini show. Gyasi mattatore

AFP via Getty Images

6.5: il portiere dell’Empoli è stato tra i migliori in campo. Nella prima frazione salva il risultato su un bel colpo di testa di Pellegrini. Poi nella ripresa è protagonista di altre ottime parate su Shomurodov e Dovbyk6: preciso e ruvido il giusto. Poi sbaglia in occasione del gol di Shomurodov ma la sua è stata una grande partita di sacrificio6: parte male sbagliando su Dovbyk, ma poi si riprende. È bravo a comandare la difesa per tutta la partita.6,5: bravo a tenere la linea e sempre preciso negli uno contro uno. Tra i migliori in campo nello scacchiere di D’Aversa.

7: prima sbaglia un gol clamoroso perché come ammesso da lui ha ‘pensato già a come esultare’ e poi si fa perdonare a fine primo tempo. Il suo gol sblocca la gara e condanna la Roma6: si sacrifica in mezzo al campo ed è sempre puntuale nei contrasti. Corre per un’ora abbondante, poi esce perché ammonito. (dal 62' Haas 6: contribuisce a mantenere il risultato).6: un motorino in mezzo al campo e bravo anche guidare le ripatenze dei giallorossi. Prova anche la conclusione da fuori ma non centra lo specchio della porta

6,5: un bell’assist per Gyasi che permette all’Empoli di trovare il pari. Partita ordinata e senza sbavature. (62' Cacace 6: preciso e bravo nei minuti finali quando la Roma spingeva)7: è una delle stelle di questo Empoli. Corre, dribbla e fa male alla difesa giallorossa. Sfiora anche il gol al 20’, poi esce sfinito tra gli applausi dei tifosi nel settore ospiti (dal 87' Stojanovic: SV)6: torna da ex nello stadio che lo ha visto avversario diverse volte con la maglia del Bodo. Sbaglia poco in attacco poche volte si è reso pericoloso. (dal 58' Esposito 6,5: entra ed è subito protagonista procurandosi il rigore che porta l’empoli sul 2-0. Merita più spazio).

6,5: prima sbaglia un gol clamoroso colpendo la traversa a porta vuota, poi sigla il 2-0 su rigore. Sgomita in area e lavora bene con le sponde spalle alla porta (dal 87' Ekong: SV)6,5: non è in panchina perché squalificato ma l’Empoli è già a sua immagine e somiglianza. Grinta da vendere e lotta su ogni pallone.