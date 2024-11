Empoli, le pagelle di CM: Pellegri on fire, ma la squadra è un po' stanca

Getty Images

: Qualche buona parata e qualche incertezza, sul gol non si poteva fare nulla.: ordinato e puntuale, ma ancora non al meglio, infatti deve uscire nella ripresa. Si sente la sua assenza. (dal 61' De Sciglio 5,5: come entra lui il reparto perde solidità. Un caso? Probabilmente è anche un po' fuori ruolo).: dominante come al solito nella prima ora, regge come può nel finale. Più che sufficiente.: come Goglichidze, ma con più esperienza. Pedina fondamentale.: da tornante è sempre efficace, crea problemi di continuo al Lecce.

: moto perpetuo per lo scozzese, che però cala con i suoi compagni nel finale.non è Grassi ma ci mette tutto quello che ha.: gara da ex, ha l'occasione di segnare ma Gaspar lo mura. Non ficcante come al solito, si sente l'assenza di Fazzini: anche lui molto positivo, coglie il palo all'inizio della ripresa. Non era facile tenere Dorgu, Pezzella ha un buon concorrente. (dall'80' Sambia sv): bel gol, è in forma. E nell'Empoli, anche se i punti arrivano, ora come ora non sono molti i giocatori a cui questa dicitura si può applicare. (68': ingresso positivo).

: tanto lavoro sporco, molto contenuto da Baschirotto. Quando ha la palla buona, viene ribattuta da un monumentale Gaspar.All.: il suo Empoli è molto compatto e fa punti, ottimo avvio di stagione. La sosta capita a fagiolo perché ci sono infortunati ed energie da recuperare.