Perché il Lecce ha preso Karlsson

Getty Images

Il Lecce ci prova, ha presodal Bologna per rilanciarlo. L'avventura dell'attaccante svedese al Bologna non è mai decollata, il giocatore è arrivato in rossoblù con l'etichetta di "grande colpo" tra l'entusiasmo generale, ma in una stagione e mezza non è mai riuscito a far vedere le sue qualità. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi e a imparare la lingua, l'anno scorso non riusciva a captare le indicazioni di Thiago Motta e con Italiano ha avuto poco spazio; la dirigenza ha deciso così di trovargli una nuova sistemazione, e il Lecce si è fatto subito avanti.

- Pantaleo. Il ragazzo arriva a Lecce in prestito secco fino alla fine della stagione, il Lecce stava cercando un rinforzo in quel ruolo con quelle caratteristiche, così quando ha preso corpo questa possibilità hanno deciso di affondare il colpo. Con la cura Giampaolo può rinascere, tornare a sorridere e a rinascere come ai tempi dell'Az Alkmaar: nella sua miglior stagione ha fatto più di 15 gol.

- Karlsson ha debuttato in giallorosso entrando nel finale di partita contro il Genoa al posto di Tete Morente, ma. Il piede più forte è il destro ma gioca indistintamente su entrambe le fasce, giocatore perfetto per un tridente d'attacco può insidiare il posto di Tete Morente o essere schierato dall'altra parte quando Dorgu (piace a tanti club, ma difficilmente si muoverà a gennaio) è indisponibile o viene arretrato in difesa.