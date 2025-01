Empoli-Lecce, le pagelle di CM: finalmente Krstovic, Colombo si nasconde

Getty Images

Gettato nella mischia un po' a sorpresa, sul secondo gol si fa beffare sul suo palo. Ma l'Empoli può sperare fino alla fine nella rimonta grazie a una gran parata su Krstovic- Errore grave sulla rete dello 0-2.- Non impeccabile. Dal 22'- Ci mette cattiveria agonistica- Pessima prestazione- Momento positivo e un gran assist.- Fa il suo in mediana. Dall'80'Spirito di sacrificio e niente di più.

Dai suoi piedi nasce l'azione del goll'1-2. Dall'80'Unica luce in un pomeriggio buio.Secondo gol stagionale. Va vicino al 2-2 in due occasioni.- Ombra di sè stesso dall'inizio alla fine. Tanti errori tecnici.L'Empoli di inizio stagione sembra solo un lontano ricordo, la classifica inizia a far paura.- Non può nulla sulla rete di Cacace.Ottimo primo tempo, soffre un po' nella ripresa.- Ci mette tutto se stesso.

Tiene a bada Colombo.Poco brillante.- Lezioso, perde qualche pallone di troppo- Primo tempo molto positivo, poi cala un po' e viene sostituito. Dall'83'- Anche per lui una mezz'ora positiva, poi da un pallone perso a metà campo nasce l'azione dell'1-2. Dal 54'Fa il suo.- Una prova positiva, con vari affondi importanti. Dal 67'- Entra in un momento molto delicato e la scelta si rivela giusta.La prima doppietta stagionale nel giorno più importante, quello di uno scontro diretto dal sapore si salvezza. Salva anche il risultato nel finale

- Un gol e un assist. Dall'83'- 8 punti in 11 giornate, una prima risposta a chi pensava non potesse incidere da subentrante.